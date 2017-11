Konstens frågeformulär # 63: Carin Ellberg

Carin Ellberg, installationsbild från Mother of Pearl and the others, 2016, på Andréhn-Schiptjenko. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Beskriv din konst med tre ord: Nära. I stunden. Process.

Hur ser din arbetsprocess ut? Långsamt omedvetet insamlande. Fri lek. Eftertänksamhet. Snabbt utförande.

Vad inspireras du av? Händelser i min närhet.

Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Egna skissböcker.

Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Omöjligt att säga, det är så många, men jag såg nyligen en film om Lynda Benglis fontänskulpturer som var väldigt inspirerande.

Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Jag har många skisser på verk som ännu inte har blivit utförda.

Vad är konst till för? Att se sig själv och världen i ett nytt perspektiv att förstå att vi är en del av någonting större.

Vad är konst inte till för? Att spekulera i, att tjäna pengar på.

Vilken åtgärd skulle främja konsten? Undervisning i konst och arkitektur fr o m. grundskolan t o m gymnasiet, både praktiskt och teoretiskt. Billiga lokaler för konstnärer att jobba i. Att bygga in det i stadsplanen, förståelse för att det gynnar hela samhället. Utbilda politiker och makthavare i konst. Medborgarlön.

carinellberg.se

Carin Ellberg var senast aktuell med “Självporträtt” på Andréhn-Schiptjenko. I september 2017 invigdes hennes konstnärliga utsmyckning på Hägerstenshamnens skola. En bok om hennes konst kommer på Art and Theory Publishing