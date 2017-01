Konstens frågeformulär # 31: Hilmar Fredriksen

Hilmar Fredriksen, installationsbild från “Time is the Fire in Which We Burn” (2013) på Tidens Krav i Oslo

Beskriv din konst med tre ord: Meningslös, associativ, i bästa fall underfundig.

Hur ser din arbetsprocess ut? Min egen checklista beräknad på väggobjekt och skulpturer:

Objekten kommer innan du vet ordet av. Det första är ofta det bästa. Jag köper inte material med tanke på att göra något speciellt – ”Man tager vad man haver”. Jag föredrar att ta färgen direkt från tuben, utan att blanda. Upprepning är ett problem. Det är stor skillnad mellan att skapa och att producera. Jobba inte för mycket med materialet. Det försvagas när bearbetningen blir för stor. Särskilt när det är materialen som bär verket. Tillfällighet och slump kan inte övervärderas. Jag arbetar inte med komposition. Mina val följer materialet som jag hittat. Valen blir de begränsningar som bestämmer objektens placering. Ju färre val desto bättre. För mig är inte det ena verket bättre än det andra. De är alla lika viktiga. Det går inte att skapa konst utifrån regler. Konst ska inte vara någon konst.

Vad inspireras du av? Tomhet.

Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Inga.

Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Det är många konstnärer som är viktiga för mig. Här är en lista med äldre och yngre konstnärer:

Kurt Schwitters, Marcel Duchamp, Jean Arp och Sophie Tauber Arp, Francis Picabia, Hugo Ball och Emmi Hennings, Giacometti, John Cage, Nam June Paik, Joseph Beuys, Dieter Roth, Piero Manzoni, Vladimir Tatlin, Kasimir Malevitj, Fritz Schwegler, Sol LeWitt, Richard Tuttle, Franz West, Albert Mertz, Kjartan Slettemark, Jon Gundersen. Kurt Johannessen, Steinar Haga Kristensen, Kristina Bræin, Jørgen Dobloug, Camilla Werenskiold, Iver Jåks, Eva Löfdahl, Andreas Eriksson, Sigurdur och Kristian Gudmunsson.

Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Det är många, och har varierat över tid. Ju närmare vi kommer samtiden, desto svårare blir det. Här är därför en ny lista. Det handlar också om konstnärskap:

Palle Nielsens Orfeus och Eurydike. Lars Hertervig: de flesta av hans verk, men särskilt verken från hans andra skissbok. Giorgio de Chiricos verk mellan 1913-1919. Giacomettis tidiga skulpturer. Kurt Schwitters ljudverk och skulptur. Marcel Duchamp: readymades. Sol LeWitt: text.

Vad är konst till för? Konsten. Vi lever inte enbart av bröd.

Vad är konst inte till för? Vad hade livet varit utan konsten?

Vilken åtgärd skulle främja konsten? KONSTEN.

Hilmar Fredriksen är snart aktuell med utställningen ”Toys” i Chile, arrangerad av hans tidigare student Juan Brito. Utställningens tema är lek och humor i konsten. Ett lågbudgetprojekt är konstnärerna bygger sina verk på plats. Fredriksen har skickat byggbeskrivningar på fem skulpturer. I maj 2016 hade Fredriksen en separatutställning på Kunstnerforbundet i Oslo.