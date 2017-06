Bernard Kirschenbaum på Galerie Nordenhake

I den utställning som Galerie Nordenhake ägnar den förra året bortgångne Bernard Kirschenbuam ingår endast fem verk. Men dessa arbeten har en så drabbande närvaro att det är svårt att ta in att flera är tillkomna för över fyrtio år sedan. Här finns inget ”handlag”, i minimalistisk tradition rör det sig om fabricerade föremål med vissa perceptuella och rumsliga egenskaper. Allt behärskas av sträng geometri, men utan att det alls är begränsande. Det har blivit tre mycket distinkta rum, som trots sin blygsamma storlek antar närmast kosmiska dimensioner.

Det är sällan man ser verk som så starkt griper tag i det omgivande rummet och gör det till en oskiljaktig del av sig själva, på ett sätt som gör att de inte kan tänkas åtskilda från det. I det första rummet visas i anslutning till två väggytor två verk med samma grundform, Night och Galvanized Parabola. Båda är tillverkade i stålplåt, med olika format och ytbehandling, och konturen utgörs av en parabolisk kurva där U-formens botten är riktad nedåt: en skålform som pekar mot jorden men öppnar sig uppåt mot oändligheten.

Kurvaturen återkommer även i nästa rum, i Monument to the Earth, utfört i blågrönmelerad polyuretan på trä. Här definierar den dock utifrån golvets fyra sidor en avsmalnande, fyrsidig pelare som mjukt stiger uppåt i rummets mitt: återigen denna vertikala axel. Plötsligt kan dock orienteringen kastas om, och man blickar då in i en nedstörtad, jordisk himmel vars valv har denna enda smala stängel till stöd.

På väggen i det sista rummet genomgår en vit, liksidig trehörning i fem steg en symmetrisk invertering. Först med spetsen uppåt, i mitten omformad till liksidig sexhörning och sist återställd men med spetsen nedåt: Transformation. Men här reser sig även Way 2, två en och en halv meter långa tuber i rostfritt stål, där den övre vilar i en konkav fördjupning i den undre, men lätt vinklad och förskjuten. För ett ögonblick vacklar hela rummet till, men Way – Vägen, Tao – fångar med sin blankpolerade yta genast upp det och håller det på plats. Jordaxeln har ändå inte knäckts, men vi har återigen påmints om hur prekär vår plats i världen alltid är.

John Sundkvist

Foto: Galerie Nordenhake, Hudiksvallsgatan 8. Utställningen pågår 19 maj – 22 juni 2017