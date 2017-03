Rosa Barba på Malmö konsthall

Malmö konsthall ligger i mörker. Besökarna på Rosa Barbas utställning ”Elements of Conduct” rör sig trevande genom den stora lokalen. Det tar emot att röra sig in i rummet, delvis på grund av mörkret, men också genom den kakafoni av ljud som möter besökaren. Mängden av intryck ger en täthet som inledningsvis känns svår att ta in. Det är som att utställningen kämpar emot besökarnas engagemang. Även vissa verk motstår envist läsning. Bokstavligt talat. ”Sea Sick Passenger” är en matta av stansad text som ligger utlagd på golvet i utställningsrummet. Storleken och vinkeln på texten gör det omöjligt att faktiskt läsa vad det står. Vi kan identifiera det vi ser som text men verket stöter bort alla försök till läsning.

Som en röd tråd genom Rosa Barbas verk går hennes användning av skulpturala filmprojektorer. Genom dem blottlägger hon filmens materialitet, inte bara dess visuella aspekt utan även dess ljud och temporalitet. I det centralt placerade verket ”Blind Volumes” har flera filmer och projektorer integrerats i en monumental konstruktion där filmerna lyfts fram som objekt i en större helhet.

Två filmprojektioner möter varandra i utställningshallen. Filmerna ”Bending to Earth” och ”From Source to Poem” (överst) visas med stora projektorer, där filmremsan snurrar öppet. Mediet är exponerat. I flera av Rosa Barbas verk finns en dialog men också en motsättning mellan verkens beståndsdelar. Både innehållsmässigt och fysiskt. I ”From Source to Poem” ser vi ett collage av filmbitar från det amerikanska kongressbibliotekets audiovisuella arkiv. Det är både filmer som finns bevarade i arkivet men också filmbitar inifrån de fysiska rum i vilka dessa objekt finns arkiverade. ”From Source to Poem” ger genom ett tätt collage av bild och ljud intrycket av ett narrativ även om det snarare är berättandets koncept som lyfts fram.

Rosa Barbas utställning ”Elements of Conduct” bjuder inte aktivt in besökaren. Är man villig att göra den extra ansträngningen är dock behållningen så pass mycket större.

Johanna Theander

Foto: Helene Toresdotter/Malmö konsthall, S:t Johannesgatan, Malmö. Utställningen pågår 18 februari -14 maj 2017