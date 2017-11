Nina Ölund Noreskär på Kummelholmen

Planerar du en utflykt till Vårberg? Om inte, åk dit ändå! Där ligger nämligen Kummelholmen, den gamla panncentralen som 2015 öppnade portarna för sin första utställning. Konstnären Torbjörn Johansson och konstsamlaren Jan Watteus fantastiska tillskott till Stockholms konstvärld huserar för närvarande en utställning med Nina Ölund Noreskär.

En bättre plats för Ölund Noreskärs konst kunde man knappast tänka sig. Utställningsrummet med sina betongväggar, bleknande graffiti och råa yta blir en perfekt scen för Ölund Noreskärs storskaliga verk. Så har hon också spenderat två månader med att förbereda verken och några veckor i lokalen med att låta utställningen växa fram.

Nina Ölund Noreskärs konst befinner sig i landskapet mellan måleri, skulptur och textil konst. Utställningsrummen fylls med dukar, frigjorda från ramens begränsningar. Dukarna täcks med en kombination av akryl- och oljefärger som sträcker sig över ett brett spektrum. En del låter dukens naturliga färg träda fram, andra är infärgade i sin helhet och liknar nästan batikmönster. Djupt lila, blå och gröna toner möter svart och gråskalor.

I utställningens största rum hänger meterhöga tyger som tar platsen i besittning. I en kvadrat hänger dessa enorma verk och som besökare får man kröka på nacken för att kunna ta in det. Man bjuds in i verket och blir en del av dess helhet eftersom det har en sådan tydlig närvaro i rummet.

Det är något fantastiskt befriande med Nina Ölund Noreskärs konst. Kanske är det just känslan av att bjudas in, av att vara en del av verket. Kanske är det sättet som hon behandlar utställningsrummet, materialen och färgen på. Eller hur djärvt hon tar sig an verkens skala. Förmodligen är det en kombination av alla dessa aspekter. Oavsett, så är utställningen en fullträff. Passa på att göra den där resan till Vårberg, för detta vill du inte missa!

Johanna Theander

Foto: Magnus Bons. Kummelholmen, Vårholmsbackarna 120, Vårberg. Utställningen pågår 20 oktober – 19 november 2017