Konstens frågeformulär # 55: Malin Gabriella Nordin

Malin Gabriella Nordin, ”Aegean Sea”, 2016, flashe och akryl på duk, 100×150 cm



Beskriv din konst med tre ord: Allt är möjligt.

Hur ser din arbetsprocess ut? Mitt arbete är ett utrymme dit jag kan försvinna när jag vill, där inga världsliga lagar gäller och där jag inte behöver ta hänsyn till någon. Tidsbegreppet försvinner och allt utanför likaså. Jag använder ofta olika tekniker och material, från måleri och teckning till skulptur och collage. Jag försöker att inte censurera mig, bara låta det flöda och därigenom upptäcka nya världar. Jag är intresserad av materialens olika kvalitéer och hur form och färg bygger upp en komposition, känslan i en linje eller textur och hur den förändras i mötet med en annan.

Det är bara jag och materialet, men samtidigt finns det något mer; en närvaro, en kraft. Förnimmelser av former och strukturer, kompositioner som drar åt olika håll och färger som tar plats och förändrar hela atmosfären. Det är en historia som utvecklar sig, ärligt och intuitivt. Jag försöker lyssna på den inre dialogen som uppstår mellan mig och verket. Ta tillvara på det direkta och ärliga. Mina teckningar och målningar byggs upp relativt snabbt och är ett ständigt flöde medan processen för t.ex collage är mer stillsam, som att lägga ett pussel, där varje liten justering förändrar hela motivet.

Vad inspireras du av? När jag blundar ser jag hundratals kompositioner, helt nya världar och platser där de fysiska lagarna inte längre gäller. Mitt skapande är ett sätt för mig att utforska mitt undermedvetna. Jag har en stor nyfikenhet inför naturen, både den yttre och inre, men specifikt utrymmet däremellan, det som vi inte vet så mycket om. Mitt skapande är ett meditativt tillstånd där det inte finns några gränser, där jag upptäcker andra dimensioner. Samtidigt uppstår ett ifrågasättande gentemot de värden som existerar i den verklighet vi lever i. En verklighet där människan styrs av marknadskrafter och sociala normer utan att reflektera över sin inre själsliga drivkraft.

Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Kanske inte så mycket bilder, men jag omringar mig av mina pågående verk och teckningar, skisser, som kan vara uppkomsten till nya verk. Ofta använder jag mina teckningar som en utgångspunkt för mina målningar, inte som en förlaga, snarare ett försök till att fånga känslan av ett specifikt streck eller följa riktningen i en komposition.

Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Massor och jag kommer säkert glömma bort någon om jag börjar rabbla, det finns så många! Men många av de konstnärer som jag uppskattade som barn (Picasso, Matisse, Derkert, Rousseau etc), och sedan kanske tog lite för givet under tonåren, har nu under de senare åren börjat komma tillbaka till mig. Hur mycket de betyder för mig, och hur de har breddat, och fortfarande breddar, mina perspektiv och mitt tänkande/seende, och såklart hur fantastiska deras verk är. Ibland smyger de sig också in här och där i mina egna verk :-)

Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Oj, lite klurigt att tänka så… Hmm, men kanske min egen variant på ”Frukost i det gröna”, Picassos skulpturgrupp utanför Moderna Museet i Stockholm. Inte för att min skulle vara bättre, utan för att det skulle vara konstigt om jag hade gjort precis den, för den har ju han gjort.

Vad är konst till för? Perspektiv, tänkande, LIVET, den andra sidan – alltihop och ingenting på samma gång. Nyfikenhet.

Vad är konst inte till för? Att stänga dörrar.

Vilken åtgärd skulle främja konsten? Ett öppet sinne och tålamod :-)

malingabriella.se

Malin Gabriella Nordin är just nu med SAK Edition 2, 2017, ”Begynnelser”, en serie på 25 unika collage. 18 augusti 2017 öppnar hennes soloutställning på Galleri Steinsland Berliner och i september ställer hon ut på Chart Art Fair