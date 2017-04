Konstens frågeformulär # 46: Nina Noreskär

Nina Noreskär, ”She, could she go and…”, olja och akryl på tyg. Från utställningen delad tid på Wip konsthall 2017

Beskriv din konst med tre ord: Hängande, rumsliga, behandlade.

Hur ser din arbetsprocess ut? Den växlar mellan snabba och långsamma gester och jag ser det mycket som just en process för att allt kommer och går ur varandra. En målning leder till nästa osv. Men oftast börjar det med att jag beslutar mig för en färg att dränka ett tygstycke i och sen är det igång. Mycket av min metod handlar om orsak och verkan och slumpmässiga händelser. Men så stannar det upp då och då och jag gör väldigt medvetna avtryck eller färgval. Jag har en repertoar av gester jag kan plocka fram men försöker alltid göra något där jag inte vet hur det kommer bli. Det kan handla om materialval och okända färgblandningar. Nästa steg är oftast att jag för hand syr ihop två eller flera målningar till större stycken. Det är en långsam process där jag får umgås lite med dem. Nästa steg i processen är vid installationen vid utställningar. Jag tänker mycket på det som ett måleri då också. Hur målningarna hängs och placeras i rummet i förhållande till varandra och min kropp. Alla dessa delar i processen är lika viktiga.

Vad inspireras du av? Jag inspireras av min mammas noggrannhet och handlingskraft. Och av byggarbetsplatser. Speciellt de gigantiska färgade fasadnäten vid renoveringar. Bland annat. Och av att gå och se utställningar. Senast var jag på Susan Philipsz på Bonniers Konsthall. Tycker väldigt mycket om hennes ljudverk och hur de fyller upp rummet. Det blir skulpturalt.

Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Jag har ett bibliotek av bilder som jag byter mellan med jämna mellanrum och där nya tillkommer regelbundet. Har de senaste åren alltid haft en vägg med bilder på konstverk jag tycker är grymma, dokumentation av mina egna verk och egna skisser/små målningar. Som en påminnelse om vad jag håller på med, vad som får igång mig och vilket sammanhang jag är i. Det fungerar lite som ett fönster utåt. Och tacksamt att ha vid t.ex. ateljébesök för en ingång till det jag gör och något att prata om.

Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Helen Frankenthaler, Jessica Stockholder, Siri Derkert, Amy Sillman.

Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Jessica Stockholders ”My father’s backyard”. Det är ett sådant direkt och lustfyllt verk. Tack till min vän och kollega A. Erika Bergström som visade mig det!

Vad är konst till för? Uppmärksamhet, närhet, diskussion, glädje, fokus och mycket mer. Men också att den inte behöver vara till för något alls.

Vad är konst inte till för? All konst är inte till för att behöva förklara eller ge förståelse för något annat än vad den just är.

Vilken åtgärd skulle främja konsten? Sluta upp med att dra in bildtimmarna på högstadiet och gymnasium. Bättre arbetsvillkor för konstnärer.

Nina Noreskär är i maj aktuell med mindre verk som Special Guest på Stene Projects i Stockholm. Hon medverkade i grupputställningen ”Homecoming Queen” på Österängens Konsthall i Jönköping (t.o.m. 9 april). Under februari 2017 deltog hon i utställningen ’Delad tid’ på Wip Konsthall i Årstaberg tillsammans med A. Erika Bergström och Malena Norlin