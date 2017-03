Konstens frågeformulär # 42: Julia Selin

Julia Selin, Ytan och Försvinnandet, (olja på duk), från utställningen Namn är för intima på Galleri Ping-Pong, Malmö 2016

Beskriv din konst med tre ord: Stora kladdiga målningar.

Hur ser din arbetsprocess ut? Ibland skissar jag, men oftast har jag bara en idé eller en bild i hjärnan. Jag brukar blanda färg direkt på duken, sen skjuter jag runt den tills den hamnar på rätt plats. Oftast målar jag med duken liggande direkt på golvet, men jag försöker sluta med det för det sliter så på kroppen. Jag gör många målningar, ganska fort. Vissa slänger jag, andra går vidare till nästa moment. Då jag spänner upp den och målar lite till.

Vad inspireras du av? Kalejdoskop i P2, Veckans Brott, olika grejer från Netflix, att tänka på universums oändlighet och att läsa romaner och så gå på utställningar också såklart.

Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Förutom mina egna verk så min ateljékompis Ida Perssons målningar och Matti Sumaris skulpturer, annars typ Instagram. Har också skrivit ut några stillbilder från sci-fi-serien Stranger Things, men nu vet jag inte var dom är.

Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Peder Balke.

Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Kanske nån skiva med världens sorgligaste countrymusik.

Vad är konst till för? Jag vet inte riktigt, vet bara att jag vill göra konst. Men den behöver inte vara till för nåt om den inte vill, det är väl det som är det härliga.

Vad är konst inte till för? Att peta på? (Har jobbat som vakt på konstmuseum.)

Vilken åtgärd skulle främja konsten? Svår fråga. Kanske mer pengar och fler platser att verka på för folk som jobbar med konst.

juliaselin.com

Julia Selin arbetar nu inför en separatutställning på Galleri Flach i Stockholm. Hon var senast aktuell med en utställning på Galleri Wallner/High Court i Malmö under september 2016 tillsammans med Sigrid Sandström och Leonard Forslund, deltog i 5th Moscow Biennale for Young art, Calculations på Kurgan Regional Art Museum i somras och separatutställning under april 2016 på Galleri Ping-Pong i Malmö