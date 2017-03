Konstens frågeformulär # 41: Johan Lundin

Johan Lundin, ’A talk about Roles in a Setting’, Performance, 2015. Foto: Dorota Tylka

Beskriv din konst med tre ord: Acting both __ and __

Hur ser din arbetsprocess ut? Tyget talar till mig

‘Så fint det här är, det här tyget.’ När jag hade sagt det, och ställt mig själv följdfrågan om varför det är fint, vad tyget säger till mig, öppnades snart en värld av tankar.

Textilen så som jag upplever den. Jag upplever den genom Er. Jag känner och förstår vad jag ser genom Er.

Era erfarenheter, Ert arbete,

Era kroppar mötte materialet.

I mina ögon, i mina sinnen i mina händer doftar jag Er.

Ni sover under, älskar emellan, skrubbar av,

blir knullade ovanpå, vrider ur,

Ni skaver, värmer, kramar om,

binder, drar fram, ser igenom.

Förskönar, förvandlar, döljer.

Sveper, bränner och dukar fram.

Stryper, kittlar…

Håller upp.

Mörklägger, ikläder, hissar upp.

Dränker, svävar och flyger.

Tänk på det du som sa att du inte bryr dig om trådarna jag håller i min hand, väven som ligger böljd över mina fötter och tyget som draperar min kropp.

Vad inspireras du av? Könsroller är en komplicerad dans att förhålla sig till. (Ottawan – D I S C O)

Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar?

Böcker

Fotografering av böcker

Fotografi

Film stills

Foto teknik

Herb Ritts etc.

Porträtt representation

Porträtt Identitet

Fotografering av skor

Gallerirum

Installation

Videoinstallation

Karktärsskapande

Drag

Hår

Kropp

Smink

Scenpersonligheter

Kläder

Färg på kläder

Hål i kläder

Presentation av kläder

Huvuddräkter

Kläder i sammanhang

Framställda material

Patinering

Mode

Drapering av print

Skärningar

Danskostym

Kläder i rörelse

Konsthantverk

Materialens kinesiska möjligheter

Materialens kulturella kontexter

Performativitet

Sociala sammanhang

Publik interaktion

Språkutveckling

Måleri

Vad måleri kan göra med ett rum

Offentlig konst

Tillverkad belysning

Rekvisita

Rum

Konst för dekoration

Inomhusträdgårdar

Japansk inredning

Queera rum

Ljus och textil

Sovrum

Paljettväggar

Scen

Sceniska rum

Iscensättning av platser

Rumslig kostym

Suggestiva stämningar

Fetischism

Treatments /Plots Graphics

Skulptur

Teman

Barbie och Ken

Gjutning

Grafisk design

Svetsning

Valv

Glas

Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Eve Kosofsky Sedgwick.

Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Xavier Le Roy – Untitled (2012).

Vad är konst till för? Att något fördelar sig jämt när jag drar ut det.

Vad är konst inte till för? Ibland när jag drömmer om att göra någonting har jag glömt att jag gör någonting.

Vilken åtgärd skulle främja konsten? Att det skulle vara viktigt att vara noggrann vid arbete med textil och kläder är en myt som skulle kunna åtgärdas.

johanlundin.com

Johan Lundin är just nu aktuell med ett 2 månaders arbetsresidens i Paris. Hen medverkade i utställningen ‘La Nuit des idées – Flux virtuels et réels contemporains’ som visades på Cité Internationale des Arts i Paris mellan 26 januari – 24 februari 2017. Hen färdigställede nyligen den offentliga gestaltningen ‘We all face loneliness, our answer is community’ i Sorgenfri i Malmö