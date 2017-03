Konstens frågeformulär # 40: Lena Bergendahl

Lena Bergendahl, installationsbild: ”Displacements of the Visible”, Verkstad: Rum för konst, Norrköping, 2015

Beskriv din konst med tre ord: Tid, ljus och perception.

Hur ser din arbetsprocess ut? Mina projekt börjar ofta med en plats som jag är intresserad av; på grund av något som händer där, dess historia, eller personer som har kopplingar dit. Jag läser, skriver och gör research, funderar på hur jag ska gå till väga och vilken form projektet senare ska ta. Det här förarbetet är ett långsamt arbete och jag har flera olika processer och projekt på gång samtidigt, som ofta löper in och ut ur varandra. Sedan sker insamling av material från platsen; video, fotografi och ibland objekt. I vissa fall iscensatta utföranden på platsen, i andra ett mer dokumentärt insamlande. Beroende på om jag vet vart arbetet ska visas ser resten av processen lite olika ut men jag föredrar att jobba med projekten under långa tidsperioder.

Vad inspireras du av? Historiska beskrivningar av skeenden som fungerar på liknande sätt i vår samtid, natur, film, ljus och mörker.

Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Jag vill gärna kunna se många ingångar till projekten jag arbetar med, eller har arbetat med, samtidigt. Det blir då en blandning av installationsbilder från tidigare utställningar och research inför kommande arbeten; kartor, landskap, objekt, skisser, bilder från resor och stillbilder från filmer.

Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Flera: Lina Selander, som jag tidigare jobbade som assistent åt, Joan Jonas, Marguerite Duras, Robert Smithson, Douglas Trumbull, Jean-Luc Godard, Diana Thater m.fl.

Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Jag har inget sånt.

Vad är konst till för? Att reflektera över nutid, dåtid och framtid och att därmed skapa ett utrymme för nya tankar och uppfattningar om världen.

Vad är konst inte till för? Underhållning. Men den kan ändå vara underhållande.

Vilken åtgärd skulle främja konsten? Mer ekonomiska medel och mer tid – jag tror konsten utvecklar vårt samhälle på ett sätt som är svårt att mäta på kort sikt.

lenabergendahl.se

Lena Bergendahl har för närvarande residens på Jan Van Eyck Academie i Maastricht där hon under mars är aktuell med Open Studios. Under hösten 2016 deltog hon i 圈二(circle series nr.2): 卷 på 印, St. Gallen, Schweiz och Applied Theories of Expanding Minds på Konstfrämjandet Västerbotten, Umeå