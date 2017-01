Konstens frågeformulär # 32: Sofia Ekström

Sofia Ekström, ”Varken för bröllop eller barn”, 2016, video

Beskriv din konst med tre ord:

Blick

Kryckor

Tekniska omformuleringar

Hur ser din arbetsprocess ut? Den pågår i ateljén och i flykten från ateljén. Jag samarbetar med min släkt och andra personer i olika projekt “i fält”. I ateljén målar jag och skriver. Och sover. Sömn som konstnärlig metod tycker jag är underskattad.

Vad inspireras du av? Jag kan inspireras av saker som gesten när en servitris på en Finlandsfärja på ett innerligt sätt torkar av ett bord. Den gesten använder jag för att göra mina målningar. Jag använder inte penslar utan målar med wettexdukar och disksvampar. Jag tänker att det inte ska behöva vara svårare att måla än att torka av ett bord. Och då tänker jag på alla kvinnor i min släkt bakåt som kanske drömde om att bli konstnärer men valde annat eller inte vågade.

Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Jag har inga bilder. Bara mina egna pågående målningar; en rad problem som ska lösas. Däremot är musik viktigt och då helst idiotisk 90-talsdisco som typ L’amour Toujours. Jag trivs bra med en Ibiza-stämning i ateljén.

Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Tarja Tupitsa. För att hon aldrig blev och alltid är möjlig.

Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Vantablack, världens svartaste färg som förutom ljus absorberar mikrovågor och radiovågor. Men fånigt att Anish Kapoor har ensamrätt på den.

Vad är konst till för? Krångla till. Hänföra. Missförstås.

Vad är konst inte till för? Förklara, förenkla. Eller att vara en fernissa på samhällets sår och misslyckanden.

Vilken åtgärd skulle främja konsten? Att vi i det etablerade samhället ifrågasätter vår makt, vår bristande representation och rekryterar för kompetens och mångfald. Att Sverigedemokraterna inte får mer makt i nästa val. Det blir welcome hell på ett personligt plan för oss alla i den fria kulturvärlden.

sofiaekstrom.tumblr.com

Sofia Ekström är snart aktuell med separatutställningen ”Shut the light” på Galleri Riis i Stockholm som öppnar 14 januari 2017. Hon deltog i grupputställningen ”Women don´t paint very well” på hangmenProjects (11 november – 3 december 2016), där hon visade videoverket “Neither for weddings nor children”