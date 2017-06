Jasmin Daryani & Hilde Retzlaff på Bonniers Konsthall

Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendiater 2016 är Jasmin Daryani och Hilde Retzlaff. Daryani är född 1988 i Iran och har studerat bland annat vid Valand i Göteborg och Konstfack i Stockholm där hon tog sin masterexamen 2015. Retzlaff, född 1990, har studerat vid Konstfack och tar sin master på Kungliga Konsthögskolan nästa år.

Sida vid sida ställs konstnärerna nu ut i en något överfull sal i konsthallen. Deras visuella uttryck klingar fint tillsammans där ett uppenbart intresse för konstens materiella aspekt kan skönjas i bådas verk. Kanske tydligast i Hilde Retzlaffs handgjorda papper. I dessa har hon brutit ner andra verk eller material, för att omformulera och omskapa dem som papper. Bland annat i verket ”Camel Blue” från 2017. Här har cigarettpaketet blivit ett mestadels brunt papper med inslag av blått och metall.

Även i Jasmin Daryanis konst finns en påtaglig materiell sida. I den fotografiska sviten ”To Disembody” har hon låtit explosioner ske i själva framkallningsprocessen. Här tar hon tillvara på mediets möjlighet att frysa ett ögonblick. Resultatet av denna analoga process blir tvetydiga bilder som ena sekunden syns vila i sig själva för att nästa sekund nästan brista av explosionens kraft. Denna inneboende diskrepans i motivets framställning härstammar från processens materialitet.

Jasmin Daryanis andra verk ”Where do we go from here?” är bilder på brända bilder i förorter. Här utforskar hon den bild av förorten som media ger och ställer den mot andra tolkningar. Hon skildrar alienation och marginalisering och de konsekvenser detta kan ge. Verket ger en bild av de sociala konstruktioner som bidrar till att befästa människors marginalisering och effekterna av detta.

”Logogram” av Hilde Retzlaff är betongavgjutningar av frigolitbitar som använts som skydd i packningen av till exempel elektronik. Ett logogram är en skrivtecken som representerar ett morfem eller ett ord. Retzlaff skapar egna tecken av dessa bortkastade material där nyckeln saknas för att låsa upp tecknens mening. Istället blir de märkligt tysta och tomma. En kraftfull metafor över vår samtid.

Kanske är det just detta som binder de båda konstnärerna samman mest; en djup förståelse för vår samtid och förmågan att inte bara förmedla denna förståelse i konsten genom att svara på frågor men även en kapacitet att ställa nya.

Johanna Theander

Foto: Bonniers Konsthall, Torsgatan 9. Utställningen pågår 31 maj – 20 augusti 2017