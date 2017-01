Hyun-Jin Kwak på Galleri Fagerstedt

Natur och kultur, öst och väst, subjekt och objekt möts i Hyan-Jin Kwaks fotobaserade konst. Hon är född i Sydkorea, men lever i Sverige. Livskraftiga symboler och myter från hemlandet speglar hon mot västvärldens bildkultur. Ett av de tidigare projekten – Girls in Uniform – var en form av självanalys, där Kwak blickade mot sin bakgrund. De storskaliga, iscensatta fotografierna i den pågående utställningen A Study of Landscape and Beauty fortsätter att vara ett flätverk av referenser. De uniformerade flickorna har nu förflyttats till ett svindlande landskap. Vattenfall, klippor och tät, närmast ogenomtränglig grönska utgör en vacker scenografi, mer dramatisk än arkadisk, mer hemsökande än förförande. Fotografierna är tagna i ett område som enligt koreansk sägen lär vara mytomspunnen och härjad av magiska krafter. I många kulturer är också skogen en sinnebild för den kvinnliga principen. Den är en plats för prövningar och hemliga invigningsritualer. Det övernaturliga bor i skogen.

Mot denna komplexa fond, som är en medskådespelare och ett diskret vittne till det som försiggår, placeras ett gäng skolflickor. Deras vita blusar och sockar lyser bland skuggorna. Platta skor och plisserade mörka kjolar fullbordar den oskuldsfulla munderingen. Olyckligt nog har just denna stereotyp av uniformerad dygd kidnappats och exploaterats av porrindustrin. Kwaks iscensättningar är till synes händelselösa men samtidigt rysligt dramatiska. Det finns inte mycket som är lika laddat som ett stillestånd. Någon kammar sitt hår. Någon speglar sig i vattnet. Men vissa kroppar ligger utsträckta som om de var livlösa. Huvudena är till hälften nedsänkta i en tjärn. Brottsoffren eller förbryterskor? Systrar till den olyckliga Ofelia eller Henry Dargers rebelliska flickor?

Det är tvetydigheterna och ett slags ackumulerad inre spänning som Kwaks kamera så fenomenalt spelar med. Hon plockar fram och vänder och vrider omsorgsfullt på kända pusselbitar. Betraktaren tycks ha allting framför sig. Att få delarna att passa in i ett entydigt mönster är dock dömt att misslyckas. Det är det bästa med det!

Joanna Persman

Foto: Hyan-Jin Kwak, Galleri Fagerstedt, Hälsningegatan 18. Utställningen pågår 17 november – 22 december 2016