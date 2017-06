Frank Stella på Wetterling Gallery

Det går inte att förhålla sig likgiltig till Frank Stellas nya verk på Wetterling Gallery. Jag ska genast säga att jag inte tycker om dem. Men de utmanar mig. Jag får den tanken att det är så här världen ser ut i dag. Den hänger verkligen inte alls ihop.

Fyra verkkategorier, varav några äldre. Den kristallformade Star, i två varianter. Grafiksviten Schwarze Weisheit, digitalt bearbetade svartvitversioner av Francis Bacons deformeringar. Två collage, kromatiska och morfologiska paroxysmer i det stora formatet. Och slutligen den nya Scarlattiserien, osannolika plastkonglomerat i rosa, lila och mintgrönt, genomstugna av tunna, vridna stålstänger och fastkrokade på väggarna som mardrömstroféer. För den som lyssnar igenom cembalosonaterna K 501–509 erbjuder sig en intressant gissningslek: vari ligger förbindelsen – i de dekorativt intrikata slingorna?

Men går allt detta ihop med Stellas hermeneutiska smocka ”What you see is what you see”? Otvivelaktigt – fast tvärtom. Vi borde fokusera mindre på det vi ser, och mer på det vi möjligen kan avlyssna.

John Sundkvist

Kungsträdgården 3. Utställningen pågår 24 maj – 30 juni 2017