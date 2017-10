Amar Kanwar på Bildmuseet

Jag har aldrig vittnat i en rättegång och sällan har jag funderat särskilt djupgående kring vad ett vittnesmål är. Men mötet med den indiske konstnären Amar Kanwars utställning The Sovereign Forest, som just nu visas på Bildmuseet i Umeå, får mig att ställa frågor. Kan ett risfält vittna? Kan den kollektiva sorgen hos en folkmassa vara ett bevis?

Utställningen med sina svarta väggar och labyrintiska utformning skapar en berättelse som leder besökaren in i ett väl dokumenterat händelseförlopp av konflikter om mark och naturresurser. En berättelse, tryckt i guldbokstäver på ett vitt kvadratiskt ark, skapar en ingång och tonalitet för filmerna, böckerna och installationerna som följer: ”I asked him in the forest, by the hill, under a tree, on the grass, by a stream, under the sky, ’Nidhan, the nation needs aluminium, why do you resist?’”

Det är marken som står i centrum för den drygt fyrtio minuter långa filmen The Scene of the Crime. En mark som snart inte längre finns i den form som dokumenteras i filmen där jordbruk och natur samspelar och grönskan tycks oändlig. Industriområdet känns långt bort samtidigt som bildspråket andas ödesmättnad och förgänglighet.

I det inre rummet återfinns ett veritabelt arkiv. Installationen 260 Varieties of Indigenous Organic Rice Seeds med oskalade riskorn i svarta öppna askar på de lika svarta väggarna är välordnad, med tydliga namn på varje sort. Arkivet liknar en helgedom över mångfalden och kunskapen som hör till all slags odling. Men också en påminnelse om hur nära vi är förlusten av alltihop.

Men det är de tre handgjorda böckerna vi alla får bläddra i som skapar blickfång, med rörlig projektion på ena sidan och text i stort format på den andra. Bläddra är ett slarvigt uttryck i detta sammanhang. Snarare vänder besökarna det av bananblad tillverkade pappret sakta och försiktigt. Över de skrovliga tunga sidorna vilar ett allvar. Tankarna går från Indien till Norrlands gruvprospektering och renbetesområden, och visst är det så att de lokala vittnesmålen lyfter en global problematik.

Katrin Sten

Foto: Henrik Stromberg, Jonty Wilde/Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery. Bildmuseet, Östra Strandgatan 30 B, Umeå. Ustställningen pågår 20 oktober 2017 – 11 mars 2018